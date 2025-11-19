Москва выставила на торги три помещения на северо-востоке города

Все они имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 59,8 до 131,2 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Три нежилых помещения выставили на торги в Москве в районе Марьина Роща. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Район Марьина Роща имеет высокую инвестиционную привлекательность. Он расположен в Северо-Восточном административном округе на границе с Центральным. Здесь проходят Третье транспортное кольцо, пути Московских центральных диаметров, две линии метро, рядом расположены Рижский и Савеловский вокзалы. Сейчас у предпринимателей есть возможность приобрести на городских аукционах три помещения в этом районе. Все они имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 59,8 до 131,2 кв. м. Весь процесс торгов, включая подписание документов, проходит онлайн и не требует личного присутствия, а юридическая чистота сделки гарантируется городом", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что помещения расположены по следующим адресам: 1-й Стрелецкий проезд, дом 18 и Стрелецкая улица, дом 6. Одно из них находится на первом этаже, а два других - на третьем.

В пресс-службе добавили, что прием заявок на участие в торгах завершится 21 ноября и 4 декабря. Аукционы пройдут 2 и 16 декабря на электронной площадке "Росэлторг".