Пермские градостроители выбрали архитектурную концепцию комплекса "Пермь-Сити"

На участке площадью почти 2,6 га запланированы бизнес-центр, технопарк и гостиницы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Градостроительный совет Пермского края согласовал архитектурную концепцию многофункционального комплекса "Пермь-Сити". Об этом говорится в сообщении ГК "Кортрос", которая занимается созданием бизнес-кластера в городе.

"Выбран образ делового кластера федерального масштаба "Пермь-Сити" от ГК "Кортрос" - над городом "распахнутся" два крыла - высотные здания в меди. Градостроительный совет Пермского края согласовал архитектурную концепцию "Жар-птица", разработанную французским бюро Valode & Pistre. Создание бизнес-кластера является одним из этапов обновления Дзержинского района в рамках комплексного развития территорий (КРТ), которое осуществляет девелопер", - отмечается в сообщении.

Участники градсовета подчеркнули, что реализация проекта положительно повлияет на развитие городской инфраструктуры и повысит уровень комфорта жителей города. Многофункциональный комплекс станет новым деловым центром федерального масштаба.

На участке площадью почти 2,6 га запланированы бизнес-центр, технопарк и гостиницы. Здесь же будет благоустроен внутренний парк с многофункциональной городской площадкой с конференц-залом. Общая площадь комплекса составит около 58 тыс. кв. м. "Кластер расположится в центре города, воплотив в себе сочетание технопарка, гостиниц и деловых пространств", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК "Кортрос" Станислава Киселева.

Ансамбль задуман высотой в 35 этажей с облицовкой фасада из металлических ламелей медного оттенка. Проект предусматривает создание общественно-деловой зоны и гранд-лобби, объединенных крытой галереей, проходящей вдоль парка. Из кластера откроются виды на город, реку Каму, Черняевский лес и внутренний парк.

По словам генерального директора Valode & Pistre Марины Дунаевой, образ сказочной птицы отсылает к культурному и индустриальному наследию. Дягилевский фестиваль в Перми напоминает о балете "Жар-птица", а "оперение" ассоциируется с началом медной обработки в России на предприятиях.