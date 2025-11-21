В РФ создали первый гид по ESG-отчетности для девелоперов по инициативе ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и ведущие российские финансовые, консалтинговые и ESG-компании разработали первый гид по подготовке отчетности в области устойчивого развития для застройщиков. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ и ведущие российские компании в сфере корпоративных финансов, стратегического и бизнес-консалтинга, аудита и ESG разработали первый практический гид по подготовке отчетности в области устойчивого развития для застройщиков", - отмечается в сообщении.

Усиливающийся интерес девелоперов к ESG-повестке и появление новых обязательных требований к раскрытию информации в области устойчивого развития стали причинами разработки гида. С 2024 года Мосбиржа ввела обязательную нефинансовую отчетность для компаний, чьи акции находятся в обращении. Еще одно требование касается конкретно строительных компаний, которые обязаны ежегодно отчитываться о выбросах парниковых газов в атмосферу.

По словам директора по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марины Слуцкой, многие компании сталкиваются с вопросом, с чего начать и с недостатком прикладных рекомендаций для выпуска отчетов. "Наш гид, образец коллаборации участников рынка, специализирующихся на подготовке отчетности и коммуникациях с профессиональным сообществом, помогает закрыть этот пробел: предлагает ясную структуру, снижает методологическую нагрузку на команды и делает процесс раскрытия информации более прозрачным и предсказуемым", - приводятся в сообшении ее слова.

Отмечается, что документ служит ориентиром для застройщиков при подготовке отчетности в области устойчивого развития и формирует единый подход к работе с данными, что значительно повышает прозрачность. Среди его преимуществ - компактность, вариативность, соответствие международным стандартам подготовки ESG-отчетов. Гид содержит практическое руководство и предлагает пошаговую инструкцию. Отдельный блок посвящен работе с показателями: какие метрики используются в отрасли, каким стандартам и рекомендациям они соответствуют. Также есть блок о независимой верификации и примерной структуре отчета.