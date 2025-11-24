Минстрой ожидает снижение ввода жилья в России в перспективе трех лет

По состоянию на 1 ноября, в РФ введено порядка 83,5 млн кв. м, из которых 28 млн - это многоквартирное жилье, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Снижение ввода жилья в РФ может произойти в течение трех лет. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы видим в перспективе трех лет снижение ввода жилья. Ничего с этим не сделаешь", - сказал Стасишин.

По его словам, по состоянию на 1 ноября, в стране введено порядка 83,5 млн кв. м, из которых 28 млн - это многоквартирное жилье. "Мы рассчитываем, что к концу года с учетом переноса сроков с 2024 года, <...> что объем ввода составит не менее 42 млн кв. м многоквартирного жилья", - отметил Стасишин.