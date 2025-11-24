ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже загородного гостиничного комплекса в Подмосковье

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует провести аукцион по продаже загородного гостиничного комплекса в Домодедовском районе Московской области площадью 4,2 тыс. кв. м, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ проведет 23 декабря аукцион по продаже третьего объекта, находящегося в частной собственности. На торги выставлен гостиничный комплекс на 52 номера, расположенный в Домодедовском районе Московской области. В составе лота: участок 9,2 га и здания общей площадью 4,2 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

Объект предлагается использовать под коммерцию, с сохранением функции гостеприимства: здесь можно разместить клубный отель, площадку для проведения мероприятий, оздоровительный центр или корпоративный санаторий.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря. Начальная цена лота составляет 468,85 млн рублей.

К основному зданию гостиницы в деревне Житнево подключены коммуникации, включая энергоснабжение на 400 кВт. На участке есть котельная мощностью 0,5 МВт. Перед зданием находится пруд с пешеходным "горбатым" мостиком. Юго-западная граница участка выходит к берегу более крупного пруда. Часть территории комплекса занимает смешанный лесной массив со значительным количеством хвойных деревьев, по которому проложена сеть оздоровительных пешеходных дорожек.

На соседнем участке находится детский сад. Помимо этого, окружение представлено индивидуальной жилой застройкой, предприятием агропромышленного комплекса и ресторанами. На территории деревни Житнево работают продуктовые магазины, аптека, спортивный центр, стадион. Остановка общественного транспорта "Агрофирма Русь" находится на удалении 320 м. Выезд на ЦКАД - в 4,7 км, до выезда на трассу М-4 "Дон" - 12,3 км, до МКАД - 36 км.