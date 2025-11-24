Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО выросла на 13% за год

Она составила 70,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла по итогам января - октября 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 70,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах госкомпании.

"По итогам 10 месяцев 2025 года, чистая прибыль выросла на 13% год к году, до 70,2 млрд рублей, активы достигли почти 6 трлн рублей (+8% к началу 2025 года), рентабельность капитала (ROE) составила 21%", - отмечается в материалах.

"Успешное IPO обеспечило нас прочным фундаментом для роста и развития компании. Мы всегда стремились соответствовать самым высоким стандартам корпоративного управления и сегодня приняли еще одно важное решение для инвестиционной истории ДОМ.РФ - начинаем ежемесячную публикацию наших финансовых результатов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Ранее ДОМ.РФ в ходе IPO разместил акции на 31,7 млрд руб. По итогам IPO доля размещенных акций составляет 10% от увеличенного акционерного капитала, доля РФ в общей капитализации госкомпании - 89,9%.