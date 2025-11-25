Эсперт Григориади: при продаже единственного жилья нужно ввести видеофиксацию

Адвокат и специалист Института экономики роста им. П. А. Столыпина также считает, что необходимо обязать продавцов проходить психиатрическое освидетельствование

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Видеофиксацию и психиатрическое освидетельствование не менее чем за 24 часа до сделки необходимо ввести для продавцов единственного жилья в РФ. Соответствующее предложение высказал в колонке ТАСС адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Читайте также

Массовые помутнения: как противостоять "пенсионерским" схемам при покупке квартиры

"Нотариусы не могут определить вменяемость продавца, но врачи могут. Предложение - для сделок по отчуждению единственного жилья ввести обязательное требование предоставление справки из психоневрологического диспансера, выданной в день сделки или не позднее, чем за 24 часа до нее. В идеале - проведение краткого телемедицинского освидетельствования прямо в офисе нотариуса или банка. Либо обязать нотариусов проводить сделки с жильем только с видеофиксацией продавца и его опроса по целесообразности сделки", - сказал адвокат.

Эксперт отметил, что такие меры усложнят жизнь участникам рынка, но потеря единственного жилья - это социальная смерть, поэтому баланс интересов должен быть смещен в сторону безопасности.