"Домклик": темпы роста цен на жилье в России снижаются

Директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что в 2025 году рост цен на первичную недвижимость был ниже уровня инфляции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Темпы роста цен на недвижимость в РФ снижаются, сообщил в ходе Domclick Digital Forum в Москве директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

"Мы наблюдаем замедление роста цен на недвижимость в России. Так, с начала года по четвертый квартал 2025 года стоимость кв. м на первичном рынке жилья прибавила 4%, а по вторичному рынку рост составил 6%. При этом в 2025 году рост цен на первичную недвижимость был ниже уровня инфляции", - сказал Лейпи.

Если говорить о динамике цен в Москве, то здесь также наблюдается тенденция на снижение темпа роста стоимости недвижимости, продолжил Лейпи. С начала 2025 года стоимость кв. м в новостройках увеличилась на 6%, а на вторичном рынке жилья цена "квадрата" выросла на 7%.

"В 2025 году объем выдач жилищных кредитов снизился до 4 трлн рублей: базовые программы уменьшились на 38%, а программы с господдержкой на 11%. На снижение выдач по базовым программам повлиял рост ключевой ставки ЦБ, в результате чего часть клиентов отложили покупку недвижимости в ожидании снижения ставок. В свою очередь сокращение выдач по программам господдержки стало следствием отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года", - рассказал Лейпи.

Тем не менее, по его словам, сейчас наблюдается постепенное восстановление объема выдач, что говорит об адаптации ипотечного рынка к новым условиям. "В 2026 году мы прогнозируем увеличение объема выдач по всем программам ипотечного кредитования на 35% до 5,6 трлн рублей", - отметил Лейпи.

Драйвером ипотечного рынка остается господдержка, добавил он. Однако на фоне снижения ставок рыночной ипотеки,базовая ипотека восстанавливается, а доля программ с господдержкой в структуре выдач снижается и сейчас составляет менее 80%. С начала года ставки по рыночным программам снизились на 9 п.п. В октябре сделки по рыночной ипотеке проводятся по ставкам на уровне 20%. Для сравнения в январе 2025 года средневзвешенные ставки были почти 30% годовых. "По мере снижения рыночных ставок, растет спрос на базовые программы ипотечного кредитования. В 2026 году мы ожидаем более чем двукратного роста выдач по рыночным программам", - заключил Лейпи.