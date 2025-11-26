Кабмин обсуждает введение обязанности создавать инфраструктуру для услуг связи в новых ЖК

Правительство не устраивает ситуация, при которой люди въезжают в новые квартиры без интернета, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В правительстве ведется обсуждение регулирования обязанности для застройщиков создавать инфраструктуру для услуг связи при постройке новых жилых комплексов, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Инфраструктура связи в новых жилищных комплексах - со строителями обсуждаем. Нас не устраивает ситуация, при которой люди въезжают в новые квартиры - свет, газ, вода есть, а первым делом мы что делаем? Подключаем интернет, то же самое, что мы делаем утром, когда просыпаемся", - сказал он.

По его словам, со строителями обсуждается стандартизация в части инфраструктуры связи в новых ЖК.