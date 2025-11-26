Портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос на 30% с начала года

На 1 ноября остаток срочных кредитов девелоперам составляет 6,8 трлн рублей, отметил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Портфель девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке в 2025 году продолжает расти, прибавив примерно 30% с начала года. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Domcliсk Digital Forum.

"Отрасль девелопмента жилья стабилизировалась. За 10 месяцев 2025 года наблюдается снижение стартов новых проектов. Таким образом, застройщики управляют предложением новых проектов, подстраивая объемы под спрос на жилье, что способствует балансу на рынке. Портфель девелоперов жилья в банке в этом году продолжает расти и прирос примерно на 30% с начала года", - рассказал он.

На 1 ноября остаток срочных кредитов девелоперам составляет 6,8 трлн рублей, отметил эксперт. По его прогнозам, рынок продолжит двигаться в сторону дальнейшей конвергенции и ускорения процессов, которые будут происходить в течение одного дня. Важную роль в этом сыграют технологии искусственного интеллекта, которые добавят скорости и снизят себестоимость жилья.

"Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером", - сказал Попов.