В Москве расширили перечень объектов, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости

Всего перечень насчитывает более 42 тыс. объектов коммерческой недвижимости

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы расширило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

Всего перечень насчитывает более 42 тыс. объектов коммерческой недвижимости, совокупная площадь которых составляет 100 млн кв. м. По сравнению с 2025 годом количество объектов увеличилось на 7%.

"Критерии включения объектов в перечень остались прежними. Его расширение обусловлено выявлением зданий и помещений, в которых осуществляется торгово-офисная деятельность по результатам обследований по определению вида фактического использования, а также системной работой правительства Москвы и Росреестра по уточнению сведений в Едином государственном реестре недвижимости о расположении объектов недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения", - рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева, слова которой приводит пресс-служба.

Она добавила, что в городе создана сбалансированная система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, поскольку такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью. "Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2024 году, составила около 92 млрд рублей", - заключила заммэра.