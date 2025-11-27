ЦБ назвал рынок жилья устойчивым

Продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ситуация на рынке жилья остается устойчивой, большинство компаний строительной отрасли по-прежнему прибыльные, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"Ситуация на рынке жилья остается устойчивой. Продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года, когда наблюдался ажиотажный спрос в преддверии окончания массовой льготной ипотеки. Уровень распроданности строящегося жилья по стране в целом остается приемлемым (32%), хотя в отдельных регионах наблюдается избыток предложения. Большинство компаний строительной отрасли по прежнему прибыльные, а сформированный в последние годы запас финансовой прочности позволяет большинству застройщиков сохранить устойчивость в условиях высоких рыночных ставок и замедления экономической активности", - отметил регулятор.