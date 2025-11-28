ДОМ.РФ исследует уровень цифровой зрелости ИЖС в России

Результатом должны стать полезные рекомендации для подрядчиков, отметил гендиректор "ДОМ.РФ Технологии" Александр Лукьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Группа ДОМ.РФ проведет оценку уровня цифровой зрелости индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. Об этом рассказал в ходе форума "Свой дом. Новая реальность частного жилья" генеральный директор "ДОМ.РФ Технологии" Александр Лукьянов.

"В этом году мы начали исследование рынка жилья на предмет цифровой зрелости, оно затронуло и частное домостроение. Нашей задачей было проанализировать, как активно бизнес использует цифровые технологии на каждом из этапов инвестиционно-строительного цикла проекта: от взаимодействия с клиентом и банком до продаж и маркетинга. Результатом должны стать реальные рекомендации для подрядчиков, как повысить свою цифровую зрелость и улучшить качество предоставляемых услуг", - сказал он.

По результатам первого этапа анализа самым оцифрованным направлением в сфере ИЖС стало проектирование: на базовом уровне все подрядчики создают 3D-визуализации, однако из них только 22% практикуют создание BIМ-моделей, отметил Лукьянов. Цифровые сервисы для продаж и маркетинга внедрили 74% компаний. На этапе строительства самым активно применяемым инструментом стало видеонаблюдение: 71% компаний ведут видеонаблюдение на стройплощадках. На этапе эксплуатации технологии "умного дома" широко не распространены у подрядчиков частного домостроения, лишь 8% предлагают такие решения заказчикам и имеют опыт реализации.