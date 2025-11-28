ДОМ.РФ предложил создать механизм зонтичного кредитования подрядчиков в ИЖС

Заместитель генерального директора Алексей Ниденс заявил, что это позволит нарастить конкуренцию между "белыми" компаниями

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ предлагает создать в РФ механизм зонтичного кредитования подрядчиков в сфере ИЖС, сообщил в ходе форума ДОМ.РФ "Свой дом: новая реальность частного жилья" заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Есть работающий механизм в других отраслях, где задействован малый бизнес, - это продукты зонтичного поручительства (дополнительное обеспечение по кредиту для малого бизнеса, которое предоставляет государство, если заемщику нечего отдать в залог - прим. ТАСС). Данный механизм реализует корпорация МСП. Мы как институт развития смотрим, что можно сделать отдельный продукт, который бы учитывал специфику индивидуального жилищного строительства, в частности, специфику работы подрядчиков", - сказал Ниденс.

По его словам, сейчас идет обсуждение этого продукта.

"Возможно, мы будем выходить с таким предложением в Минстрой, правительство и Министерство финансов для рассмотрения. Это позволит большему количеству подрядчиков войти в этот бизнес, нарастить конкуренцию между "белыми" компаниями", - отметил Ниденс.

По его словам, кредитование подрядчиков идет не такими большими темпами, как мог бы развиваться рынок.

"Мы посмотрели, как по заявкам выдается ипотека и как она связана с подрядчиками. Только 17% заявок доходят до выдачи с финансированием подрядчика. Мы начали разбирать причины. Одна из них - это отсутствие земельного участка, пока подрядчик находится в поиске. Мы видим, что есть большой объем заявок, который не доходит до реализации проекта, так как у подрядчика нет возможности строить за собственные средства, при этом банки отказывают в кредитовании. Среди причин - недостаточная кредитная история, обороты, которые может показать подрядчик и так далее", - объяснил Ниденс.

Среди других причин отказа в кредитовании подрядчиков - дома, которые были построены, после ввода в эксплуатацию не соответствуют той стоимости, которая изначально предполагалась, добавил Ниденс. Стоимость залогового имущества не покрывает расходы банка.