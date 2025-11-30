Эксперт Чегодаева: цены на первичное жилье в Ялте и Севастополе выросли на 21%

Показатель составил 360,9 тыс. рублей за кв. м, отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет недвижимости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Цены на апартаменты в новостройках Севастополя и квартиры первичного рынка в Ялте с лета 2025 года выросли в цене в среднем на 21%, сообщила ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

"Из девяти городов Крыма в двух специалисты зафиксировали значительную положительную динамику в период с июля по ноябрь 2025 года. Наибольший рост средневзвешенной цены показывают новостройки Севастополя - 21%, или до 360,9 тыс. рублей за кв. м. Уверенно прибавляет в цене предложение в исторически санаторном Саки - плюс 4,6%, с актуальной средней ценой ноября в 346,3 тыс. рублей за "квадрат", - сказала Чегодаева о сегменте апартаментов.

По данным брокерской аналитики, квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Ялте - на 21,1%, или до средневзвешенной цены 398,7 тыс. рублей за кв. м. На втором месте жилье в Феодосии - рост на 19,1%, или до 192,7 тыс. рублей за кв. м.

Чегодаева добавила, что витрину первичного предложения в жилых комплексах на территории Крымского полуострова формируют 146 проектов, из них с квартирами - 89, с апартаментами - 57. По числу новостроек флагманами стали Симферополь и Ялта, на которые приходится 66% всего рынка. Симферополь в настоящее время лидирует по объему предложения жилья на первичном рынке: в реализации находятся 4 415 лотов. Почти в два раза меньше квартир и апартаментов продается в Ялте - 2 478. В Алуште - 2 444 лотов, в Евпатории - 2 343.

Престиж и комфорт

Начальник управления маркетинга и рекламы ООО "РНКБ Развитие" Анастасия Журавлева рассказала ТАСС, что тенденции вполне объяснимы.

"Активная стройка в Симферополе объяснима статусом административного центра и крупного транспортного узла полуострова. Поэтому здесь продукт ориентирован на комфортное постоянное проживание, что сказывается на инфраструктурном составе комплексов. Удаленность от моря дает смещение в сторону жилого фонда, поэтому предложение апартаментов представлено лишь одним проектом", - пояснила она.

Собеседница агентства отметил, что Ялта, наоборот, считается негласной туристической столицей крымского побережья, поэтому здесь высокая плотность премиальных проектов, что влияет на все средние показатели: как цены, так и темпы роста.

Подобная тенденция, хотя пока и не так ярко, прослеживается и в Сакском районе, где и "РНКБ Развитие" строит свой комплекс апартаментов. "Для Крыма это одно из главных оздоровительных мест с известной на всю страну специализацией в лечении грязями и рапой. Инвесторы высоко оценивают перспективы круглогодичной загрузки объектов, поэтому рынок сохраняет стабильный спрос, чем объясняется положительная динамика стоимости", - уточнила Журавлева.

По ее данным, в последнее время близость к морю перестает быть решающим фактором для застройщиков, хотя приморские города по-прежнему привлекательны развитым сервисом и инфраструктурой, что имеет вес при оценке инвестдоходности как краткосрочной аренды, так и долгосрочного владения. "Если ранее драйвером выступал лишь сезонный фактор и близость моря, то сегодня все более заметна сегментация с выделением предложения городского и курортного формата с лечебным и медицинским профилем. В результате в регионе формируется сбалансированное по формату ядро нового поколения недвижимости", - уверена Журавлева.