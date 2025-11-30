Эксперт Раджабова: дом Долиной на рынке может стать "злополучным"

Директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" отметила, что некоторые, напротив, могут заинтересоваться им на фоне сообщений в СМИ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Дом певицы Ларисы Долиной в Хамовниках привлек внимание на фоне громкого дела, но может стать и злополучным. Такое мнение ТАСС высказала директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

"На ликвидности объекта этот инцидент напрямую не отразился. Конечно, не исключено, что ряд потенциальных покупателей теперь не захотят переезжать именно в этот "злополучный" дом. Но другие, напротив, могут заинтересоваться им на фоне сообщений в СМИ. Однако большая часть клиентов, в принципе, не будет принимать решение о покупке на основании происшествия, которое вовсе не связано с качественными характеристиками дома", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что клубный дом "Ксеньинский" рассчитан на 17 квартир и, согласно информации из открытых источников, в продаже находятся несколько из них.

Ранее Балашихинский городской суд Московской области приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.