ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году может вырасти на четверть

В таком случае объем выдачи подобных кредитов составит около 5,3 трлн рублей, уточнил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2026 году может вырасти примерно на четверть и составить около 5,3 трлн рублей, сообщил в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!" старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

"В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться "потепление", в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей", - сказал он.

По словам топ-менеджера, рынок станет более сбалансированным: соотношение льготных и рыночных программ достигнет паритета - один к одному - против текущего соотношения три к одному в пользу госипотеки.

ВТБ ожидает, что по итогам 2025 года общий объем ипотечных выдач составит 4,2 трлн рублей, что на 13% меньше, чем в 2024 году, из-за слабого спроса в первом полугодии. Однако во втором полугодии 2025 года ожидается рост выдач до 2,7 трлн рублей - на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Охорзин отметил, что потенциал роста пока сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам, а также тем, что россияне продолжают вкладывать средства на депозиты под повышенные проценты.

"По итогам 2025 года три из четырех ипотечных сделок будут заключены по госпрограммам", - уточнил он.

Банк также не ожидает значительного влияния на рынок от массового рефинансирования. "Пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был досрочно погашен", - добавил Охорзин.

Окончательный прогноз на 2026 год будет уточнен после определения параметров "семейной ипотеки" и новых требований по подтверждению доходов заемщиков.

ТАСС выступает информационным партнером 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".