Эксперт Ушакова: инвестиции в недвижимость России снизятся на 24% в 2025 году

По словам старшего директора, руководителя инвестиций, рынков капитала и аналитики CORE.XP, показатель может составить 1 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в российскую недвижимость может составить по итогам 2025 года 1 трлн рублей, что на 24% ниже, чем за 2024 год. Об этом рассказала журналистам старший директор, руководитель инвестиций, рынков капитала и аналитики CORE.XP Ирина Ушакова.

"В 2025 году общий объем инвестиций в недвижимость России составит около 1 трлн рублей, что на 24% ниже, чем в 2024 году (1,2 трлн рублей - прим. ТАСС) - без учета сделки ТЦ Мега объемом 300 млрд рубдей. Снижение обусловлено общей корректировкой рынка и ослаблением активности в отдельных сегментах", - сказала она.

Инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 11% год к году, до 806 млрд рублей. Спрос со стороны конечных пользователей также упал на 33%, при этом инвестактивность профессиональных инвесторов увеличилась на 11%. Наибольшее снижение объема вливаний произошло в офисном сегменте - на 20% год к году и сегменте складской недвижимости - на 10%.

На фоне ограниченного предложения готовых качественных объектов вырос интерес к инвестициям на стадии девелопмента. Доля таких вложений достигла 46%, что на 12 процентных пунктов (п.п.) больше по сравнению с 2024 годом. В структуре девелопмента офисы нарастили свою долю на 7 п.п., заняв 53% в общей доле рынка. Производственно-складской сегмент вырос на 15 п.п., заняв 32%. В сегменте площадок под жилье доля регионального капитала сократилась на 11 п.п., до 25%, в коммерческой недвижимости - на 6,5 п.п., до 4,3%. Показатели ритейла остались на прошлогоднем уровне. Наибольший рост объема инвестиций - в 2,4 раза за год - показал гостиничный сегмент.

В 2026 году прогнозируется умеренная корректировка инвестиционного объема до 800-900 млрд руб. Самыми востребованными сегментами останутся офисная и складская недвижимость. Также ожидается рост инвестактивности в секторе центров обработки данных (ЦОД) и дальнейшее развитие интереса к гостиницам. По мнению аналитиков, на рынке ожидается сохранение высоких ставок финансирования, но возможно умеренное снижение ключевой ставки, что поддержит снижение ставок капитализации и обеспечит стабильность доходности.