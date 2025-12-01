Второй дом по президентской программе заселили в Якутии при поддержке ДОМ.РФ

Общая площадь арендных квартир в 13-этажном жилом комплексе составляет 4,7 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заселение второго дома по президентской программе в Якутии началось при участии ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании.

"В Якутске началось заселение второго в республике дома, построенного по программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ", оператором которой выступает ДОМ.РФ. Застройщик предоставит корпорации 141 готовую к заселению квартиру с отделкой и мебелью с целью последующей передачи в аренду региональному оператору", - отмечается в сообщении.

Общая площадь арендных квартир в 13-этажном жилом комплексе (ЖК) составляет 4,7 тыс. кв. м. За квартиру площадью 21 кв. м благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов семья будет платить около 5,3 тыс. рублей в месяц. За самую большую (58,7 кв. м) ежемесячная арендная плата с учетом господдержки составит 14,7 тыс. рублей.

"Сегодня мы запускаем второй проект доступного арендного жилья в Якутии, реализованный по программе. В прошлом году были заселены 24 квартиры в ЖК "Марха". До конца 2026 года в Якутске, Нерюнгри, Алдане и Мирном планируется ввести в эксплуатацию и заселить более 1 тыс. доступных арендных квартир. Основная цель этой работы - появление комфортного жилья для востребованных в регионе профессионалов", - приводятся в сообщении слова директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероники Янушкевич.

По условиям программы, категории нанимателей определяются властями региона. Чаще всего жильцами арендных квартир становятся молодыеспециалисты в возрасте до 35 лет и студенты.

Программа строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и в Арктике реализуется по инициативе президента России. ДОМ.РФ осуществляет ее совместно с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство Рф выделило на эти цели 87 млрд рублей. Уже профинансировано строительство около 11,6 тыс. арендных квартир во всех 11 регионах суммарной площадью более 0,5 млн кв. м на общую сумму около 82 млрд рублей.