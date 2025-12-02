Эксперт Жидков: ввод 40% новых офисов в Московском регионе перенесли на 2026 год

Партнер Ricci отметил, что совокупный объем падения спроса составил 37%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 40% ввода офисных площадей Московского региона перенесли на 2026 год, сообщил в ходе конференции партнер Ricci Дмитрий Жидков.

"Предварительный объем сделок по итогам 2025 году составит 1,29 млн кв. м. Рекорд 2014 года пока не достижим. Порядка 40% от заявленного ввода офисов в 2025 году перенесено на 2026 году. Объекты попали в период 2022-2023 года, многим объектам пришлось адаптироваться к новым условиям, менять поставщиков, оборудование. Из-за этого были замедления темпов строительства", - сказал Жидков.

По его словам, менее 30% нового строительства ведется в сформированных деловых районах. "Примерно 65-70% спроса сконцентрировано внутри Третьего транспортного кольца, но весь основной объем офисов будет выходить за его пределы. Это потенциал для рынка по формированию новых деловых районов", - объяснил Жидков.

Он добавил, что совокупный объем падения спроса составил 37%, в сегменте аренды - 29%, в сегменте купли-продажи - 45%.