Эксперт Шенгель: риелторы жалуются на осложнение сделок из-за "схемы Долиной"

Покупатели стали уделять больше времени изучению ситуации, в которой находится владелец недвижимости, пояснила вице-президент Российской гильдии риелторов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сделки с жильем на вторичном рынке России идут сложнее, так как покупатели начали занимать выжидательную позицию в связи с распространением так называемой "схемы Долиной". Об этом ТАСС сообщила вице-президент Российской гильдии риелторов Екатерина Шенгель.

"На вторичном рынке мы отмечаем тенденцию к тому, что покупатели тщательнее стали изучать ситуацию, в которой находится продавец. Еще на этапе звонка спрашивают: "А кто продает и почему, куда переезжает?" Мы видим, что сделки становится делать сложнее. <…> Часто уже звучит позиция - знаете, я подожду, пока какой-нибудь закон примут и вынесут решение", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, покупатели стали гораздо осторожнее относиться к сделкам на "вторичке", часть из них начали присматриваться к новостройкам. "Уже слышим позицию - "Нет, лучше пойду новостройку куплю". Потом обратно возвращаются - "Новостройки дороже, лучше посижу подожду". Поэтому, конечно, риелтору сейчас приходится больше работать, убеждая клиентов в безопасности этой сделки", - отметила Шенгель.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.