Эксперт Трошева: "эффект Долиной" не повлиял на вторичный рынок в Петербурге

По словам директора консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", прежде всего покупатели смотрят на разницу в цене

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. "Эффект Долиной" не привел к перераспределению спроса на первичном и вторичном рынках недвижимости в Петербурге. Покупатели смотрят прежде всего на разницу в цене, сообщила ТАСС директор консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (входит в холдинг Setl Group) Ольга Трошева.

"Если говорить о возможном перераспределении спроса между сегментами, обсуждения, подобные "эффекту Долиной", не являются самостоятельным фактором, способным запустить устойчивый переток покупателей в новостройки. Для покупателей, которые рассматривают жилье на вторичном рынке, ключевым [критерием] остается разница в цене", - рассказала она.

По словам Трошевой, выбирая квартиру на первичном рынке, люди прежде всего ориентируются на продуктовые критерии: локация, транспорт, параметры квартиры. Кроме того, важны высокое качество жилья, своевременная сдача домов в эксплуатацию, надежность застройщика, и, конечно, нагрузка по платежам. Роль индивидуальных ипотечных программ и рассрочек также остается высокой.

"Прецеденты требуют дальнейшего законодательного уточнения и вряд ли смогут заметно изменить структуру рынка сами по себе", - отметила Трошева.

Объем предложения на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородов на IV квартал 2025 года составляет порядка 3,4 млн кв. м, на вторичном - около 1,3 млн кв. м. Объем спроса за 9 месяцев 2025 года составил порядка 45 тыс. сделок с новостройками и более 61 тыс. сделок со вторичной недвижимостью.