Хуснуллин поручил ускорить выдачу компенсационных квартир жителям Мариуполя

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов сообщил, что жилье выдали почти 5 тыс. гражданам, еще сопоставимое количество стоят в очереди

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил администрации Мариуполя ускорить процесс выдачи компенсационных квартир жителям города, лишившимся крова из-за боевых действий. Об этом он сообщил по итогам встречи с инициативной группой жителей Мариуполя, которые получили положительные решения о предоставлении мер поддержки в виде компенсационного жилья.

"Глава городского округа Мариуполь Антон Викторович Кольцов доложил, что выдано жилье почти 5 тыс. гражданам, еще сопоставимое количество стоят в очереди. Им будут предоставлены квартиры из формирующегося пула муниципальной собственности. Считаю и полностью согласен с жителями, что работа в этом направлении слишком затянулась. Поставил задачу администрации ускориться, начать приводить в порядок имеющиеся квартиры, чтобы сразу после вступления в силу федерального закона и требуемых республиканских нормативно-правовых актов выдавать ключи", - написал он в своем телеграм-канале.

Вице-премьер РФ заверил, что вынесет вопрос о выдаче мариупольцам компенсационных квартир на ближайшую рабочую группу о внесении изменений в правовые акты, регулирующие условия, по которым выделяется жилье: квадратура, количество комнат, территориальное размещение.

"Люди, имеющие законные решения на получение компенсации, должны получить ее в полной мере", - подчеркнул Хуснуллин.