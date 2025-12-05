В ГД предложили принцип "нет денег - нет квартиры" при расторжении сделок

Речь идет о правиле не возвращать продавцу недвижимость, если у него нет возможности вернуть средства покупателю, отметил зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. ТАСС. Порядок расторжения сделки купли-продажи должен включать правило не возвращать продавцу недвижимость, если он не в состоянии вернуть покупателю деньги. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Если говорить об уже совершившемся акте купли-продажи недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения - если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. Такой подход соответствовал бы принципу гражданского кодекса о встречном исполнении обязательств. При необходимости можно его дополнить", - сказал Кошелев.

По словам депутата, в законодательстве не предусмотрены специальные защитные процедуры для сделок с повышенным риском обмана одной из сторон. Поэтому в Государственной Думе и среди экспертов обсуждаются законодательные инициативы о введении обязательного нотариального удостоверения для сделок с недвижимостью пожилых людей или при иных беспокоящих признаках, чтобы нотариус мог проверить дееспособность и добровольность волеизъявления продавца.

Также, как отметил Кошелев, обсуждается возможность установления специальных гарантийных механизмов, например, использования эскроу-счетов или иных способов временной блокировки средств в сделках, где есть основания полагать, что продавец может подвергаться давлению.

Проблема с расторжением сделок на вторичном рынке жилья, при котором покупатели теряют и квартиры, и деньги, стала активно обсуждаться после прецедента вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.