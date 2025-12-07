Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей

За три дня в коттедже, который находится в элитном поселке в Московской области, придется заплатить 1,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость аренды самого дорогого коттеджа для празднования Нового года составила 1,3 млн рублей за три дня или более 430 тыс. рублей в сутки - объект находится в элитном коттеджном поселке в Московской области, выяснил ТАСС.

По словам ведущего аналитика "Циан" Елены Бобровской, дом площадью 1,2 тыс. кв. м Подольниха городского округа Мытищи сдается за 1,3 млн рублей за три дня (31.12 - 2.01). Отдельно нужно будет оплатить залог в 200 тыс. рублей. Объект находится на берегу Пестовского водохранилища. "В доме пять спален, до 15 спальных мест. Панорамное остекление. Терраса. Каминный зал-гостиная со вторым светом до 25 персон. Столовая, кабинет, спа-зона. Профессиональная кухня. На цокольном этаже: домашний кинотеатр, бильярд. Гараж на 4 автомобиля, хозяйственные помещения", - отмечается в объявлении. Среди развлечений указаны телевидение, интернет, камин, караоке, кинотеатр, бильярд.

На втором месте дом в Екатеринбурге в районе Уралмаш за 130 тыс. рублей в сутки. Площадь дома - 360 кв. м, в нем шесть комнат для размещения гостей, собственная сауна и банкетный зал. На территории есть мангал.

На третьем месте, согласно данным платформы "Циан", дом площадью 150 кв. м в поселке Запорожское Ленинградской области. Дом сдается за 100 тыс. рублей в сутки. В доме есть полностью оборудованная современной техникой кухня (холодильник, духовка, варочная панель, капсульная кофемашина, посудомоечная машина, вся необходимая посуда и столовые приборы), спальни. За отдельную плату доступна русская баня на берегу реки.

"Стоимость посуточной аренды домов на новогодние праздники традиционно достаточно высокая, особенно если речь идет о высококачественных объектах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В основном, это многокомнатные комфортабельные коттеджи, построенные в "нулевых" и способные обеспечить комфортное проживание большой семьи или группы друзей", - прокомментировала ТАСС директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По ее словам, многие предпочитают делить отдых: часть времени проводят в уютном доме, а часть - активно путешествуют и наслаждаются природой, что делает аренду доступнее, как и совместное бронирование дома несколькими семьями или компанией друзей.