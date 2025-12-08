С 1 февраля семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку на жилье

Мера направлена на борьбу со злоупотреблениями льготы и призвана сделать систему поддержки более справедливой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ограничение количества льготных кредитов по семейной ипотеке - на одну семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку - начнет действовать в РФ с 1 февраля 2026 года. Соответствующие нормы содержатся в принятом в октябре решении Минфина, с которым ознакомился ТАСС.

Оформить льготный кредит по программе супруги смогут только совместно - муж и жена обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. При этом сохраняется возможность привлекать дополнительных созаемщиков, если собственных доходов семьи недостаточно для одобрения ипотеки.

Мера направлена на борьбу со злоупотреблениями льготы и призвана сделать систему поддержки более справедливой. "Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", - пояснили в министерстве.

"Я считаю, что это хорошо, поскольку, к сожалению, вот эта возможность получать не один кредит, а два на семью, приводила к схемам. А ресурс всегда ограниченный. В результате количество семей, которые могли воспользоваться льготной ипотекой, уменьшалось за счет тех, кто использовал ипотеку дважды. Я считаю, что это пробел в законодательстве, поэтому теперь больше семей получат востребованную на рынке льготную ипотеку. А это хорошо", - делился ранее мнением с ТАСС по поводу этой инициативы председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.