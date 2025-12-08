В Воронежской области составили приоритетный список капитального строительства

В перечень вошли более 70 объектов

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Приоритетный список объектов капитального строительства, куда вошли более 70 объектов, составили в Воронежской области. Большинство проектов приходится на сферу образования, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в 2026-2028 годах на строительство социальных объектов в Воронежской области предусмотрели порядка 56 млрд рублей.

"Составили приоритетный список объектов капитального строительства. Он станет основой для областной инвестиционной программы и поможет согласовать бюджет с развитием территории. <...> На основе заявок муниципалитетов и министерств сформировали перечень из 130 объектов. По результатам оценки 71 проект вошел в список приоритетных. Лидеры по баллам: Воронежский театр оперы и балета и визит-центр в Рамони. Больше всего проектов - в сфере образования", - написал он.

Глава региона отметил, что была обновлена методика оценки актуальности объектов, теперь учитываются 12 критериев, объединенных по функции, подготовке территории и экономической обоснованности. Список будет обновляться ежегодно, но изменения не будут превышать 20% от общего числа. "Так сможем сохранить стабильность планирования и формировать пятилетку без частых изменений", - добавил губернатор.

Отмечено, что в сфере ЖКХ готовится отдельная программа капитального строительства и на муниципальном уровне, и в профильном министерстве. По словам Гусева, финансирование будет комбинированным - федеральным и региональным, планируется привлечение и внебюджетных источников. "Сейчас важно еще раз расставить приоритеты. Знаю, к примеру, что для жителей многих районов вопросы водоснабжения стоят на первом месте", - написал глава региона.