Югра направит на расселение аварийного жилья свыше 80 млрд рублей

В регионе снесут 1 759 домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует переселить из аварийного жилья до 2030 года более 38 тыс. граждан, направив на эти цели свыше 80 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук во время прямой линии.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил успехи Югры в решении вопроса расселения аварийного жилищного фонда. По словам вице-премьера, в числе лидеров по количеству переселенных из аварийного жилья граждан - Ханты-Мансийский автономный округ, здесь жилищные условия улучшили 59 тыс. человек.

"Сегодня в целом на территории Югры профильная программа [до 2030 года] предусматривает расселение аварийного жилья. Общее количество средств, которые в программе предусмотрены, - порядка 80 млрд рублей, более 38 тыс. жителей Югры в аварийном фонде проживают. Несомненно, программа будет реализована, есть доля софинансирования из федерального бюджета", - рассказал глава региона.

Планируется, что в Югре снесут 1 759 домов или 700 тыс. кв. м. Расселение аварийного жилья будет вестись в 20 муниципалитетах региона.

Ранее в Югре действовала адресная программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. К ее реализации приступили в 2019 году и завершили досрочно. Теперь предстоит расселить граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Реализация программы расселения аварийного жилья продолжается в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оператором программы расселения аварийного жилья является Фонд развития территорий.