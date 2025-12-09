Дальневосточную и арктическую ипотеку разрешили использовать на вторичном рынке

Кроме того, оформить льготную ипотеку смогут не только учителя, но и все сотрудники государственных и муниципальных образовательных организаций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Льготные программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" теперь можно использовать не только для покупки жилья на первичном рынке, но и на вторичном - в городах, где строится не больше двух многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Минфина России.

"Использовать "Дальневосточную и арктическую ипотеку можно будет не только для приобретения на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Это коснется городов, где пока не возводятся многоквартирные дома или количество домов на этапе строительства не превышает двух зданий", - отметили в министерстве.

Кроме того, оформить льготную ипотеку смогут не только учителя, но и все сотрудники государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них отменяются требования по должности, возрасту и семейному положению.

