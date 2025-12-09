"Домклик": спрос на новостройки в России вырос почти на 11% в ноябре

Объем выдач по первичному жилью составил приблизительно 258,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спрос на новостройки в России в ноябре вырос почти на 11%, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"В ноябре выдачи на первичном рынке выросли на 11% по сравнению с октябрем, а доля новостроек в общем объеме выдач вновь перешагнула за 70% - последний раз такое было в мае 2025 года", - отмечается в сообщении.

Объем выдач по первичному жилью составил приблизительно 258,5 млрд рублей, а также выросла и доля первичного жилья в структуре выдач Сбера: с 66% в октябре до 71,3% (+5,3 процентных пункта (п.п.). Лидерами по доле ипотеки на новостройки в общем объеме выдач в ноябре стали республика Мордовия (82,4%), республика Хакасия (81,8%), а также Ростовская (80,2%) и Воронежская области (80%).

На вторичном рынке, по данным аналитиков, впервые с мая 2025 года наблюдается снижение объемов выдач. Общий объем выдач на готовые квартиры в ноябре 2025 года составил около 57,8 млрд рублей, что на 8,3% меньше данных за октябрь (63 млрд рублей). Сократилась и доля "вторички" в общих выдачах Сбера: в ноябре она составила 15,9% (-2,1 п.п. к прошлому месяцу). По итогам ноября наибольшая доля вторичного жилья в сделках отмечена в Архангельской (41,6%) и Мурманской (39%) областях, а также Красноярском крае (31,7%).

Рынок загородного жилья находится под влиянием сезонного снижения спроса. Если спрос на готовые загородные дома сократился на 15% (с 35,2 млрд рублей в октябре до 29,8 млрд в ноябре), то сегмент ИЖС был затронут наиболее значительно. По сравнению с октябрем выдачи ипотеки на индивидуальное строительство снизилась на 25% и составили 11,6 млрд рублей. Доля готовых загородных домов в общей структуре выдач уменьшилась на 1,8 п.п. до 8,2%, а у ИЖС - на 1,2 п.п. до 3,2%.

По итогам ноября самая высокая доля ипотеки на загородные дома в общем объеме выдач наблюдается в республике Калмыкия (31,7%), Оренбургской области (21,4%) и республике Татарстан (17,2%).