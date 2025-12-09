Эксперт Тимирев: проведение сделки с недвижимостью в банке обезопасит участников

Специалист также порекомендовал пользоваться услугами агентов и агентств

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Проведение сделки с недвижимостью в банке с использованием сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов увеличивает защищенность каждой из сторон от мошеннических действий, вызванных психологическим воздействием. Об этом заявил эксперт "Авито недвижимости" Ярослав Тимирев на встрече с журналистами в Воронеже.

Читайте также

Сделки по доверенности: чем рискуют продавцы и покупатели недвижимости

"Здесь мы видим решение - проводить сделку в банках, то есть проводить сделку через сервис электронной регистрации. Вместе с ним, конечно, идет сервис безопасных расчетов. То есть использовать аккредитив, уходить от наличных платежей, уходить от проведения сделок в непонятных организациях, переводить это в такое цифровое, банковское поле. Банки - наши партнеры, которые активно помогают", - сказал Тимирев, отвечая на вопрос ТАСС о дополнительных гарантиях безопасности в ситуациях, похожих на ту, в которую попали певица Лариса Долина и покупательница ее квартиры Полина Лурье.

Эксперт отметил растущий запрос на безопасность как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, который был таковым еще до того, как данная история приобрела широкую огласку. Важным фактором безопасности Тимирев назвал доверие профессионалам рынка, которые имеют дополнительные инструменты проверки продавца и лучше видят нюансы.

"Мы действительно рекомендуем пользоваться услугами агентов и агентств, чтобы избежать каких-то неприятных случаев", - добавил Тимирев.

На платформе "Авито недвижимость" внимательно следят за случаями мошенничества и пресекают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Разработана репутационная система, благодаря которой специалисты агрегатора видят, порядочный риелтор или нет.

"Мы следим за его опытом, взаимодействием с пользователями на платформе. И если какой-то у нас есть негативный отзыв от пользователя, мы очень критично смотрим на присутствие этих профессионалов на платформе", - сказал эксперт.

Риск быть обманутым также уменьшают инструменты, которые направлены непосредственно на решение этой задачи, прежде всего сервис защиты сделки, добавил к сказанному еще один представитель компании "Авито недвижимость", выступающий экспертом по вторичному рынку жилья, Павел Прядко.