Цена жилья в малоэтажных новостройках Новой Москвы и Подмосковья выросла на 20%

По данным компании Ricci, именно запад Подмосковья демонстрирует оптимальный баланс стоимости, экологии и продуктового наполнения, где средняя цена составила 260 тыс. рублей за кв. м

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Цена квадратного метра в малоэтажных жилых комплексах новой Москвы и Московской области выросла на 20% за год, говорится в исследовании инвестиционно-консалтинговой компании Ricci совместно с девелопером "ОМ Девелопмент", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя цена квадратного метра в сегменте низкоэтажных жилых комплексов бизнес- и комфорт-класса Новой Москвы и Московской области повысилась на 20% год к году - с 248 до 298 тыс. рублей. Доля ипотечных сделок также возросла: 76% в ноябре 2025 года в сравнении с 63% в аналогичном периоде прошлого года", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, 87% таких проектов сосредоточены в Московской области, где по итогам ноября 2025 года доля подобных проектов в общем объеме спроса на первичном рынке достигла 13%, увеличившись на четыре процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что говорит об устойчивом росте спроса.

Основное предложение малоэтажных проектов сосредоточено в локациях между Пятницким и Новорижским шоссе, а также вдоль Киевского направления. По данным Ricci, именно запад Подмосковья демонстрирует оптимальный баланс стоимости, экологии и продуктового наполнения: средняя цена на этом направлении составляет 260 тыс. рублей за кв. м, годовой рост равен 14,2%.