В России за четыре года разработали около 700 документов в области строительства

Впервые было внедрено понятие технологии модульного строительства, которое активно развивается, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 700 нормативно-технических документов в области строительства разработаны за последние четыре года, сообщил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

"За последние четыре года нами было выполнено порядка 399 прикладных научных исследований и актуализированы и разработаны порядка 700 нормативно-технических документов, в том числе в сферах технологий информационного моделирования, высотного строительства, градостроительного проектирования, сейсмостойкого строительства, индустриальных парков и промышленных кластеров, деревянных конструкций, фасадных систем, применения полимерных композитов", - сказал Музыченко.

Впервые было внедрено понятие технологии модульного строительства, которое сейчас активно развивается, добавил он. "Для целей развития деревянного домостроения были внесены изменения в нормативно-технические документы. По сути, была воссоздана база строительства с нуля из дерева. В настоящее время полностью сформирована база для строительства объектов до пяти этажей. На завершающей стадии находится разработка сводов правил по пожарной безопасности коллегами из МЧС для этих зданий. Параметры по механической безопасности позволяют возводить здания до девяти этажей. Нормативная база в этом полностью обеспечена", - отметил Музыченко.