Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы и Петербурга снизились в два раза

В Московском регионе показатель составил 295,4 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы и Петербурга снизился более чем в два раза в 2025 году - до 295,4 млрд рублей, сообщили ТАСС в консалтинговой компании BrightRich | Corfac Int.

"По предварительным итогам 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Москве и Московской области составил 295,4 млрд рублей, снизившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 611,4 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Всего в 2025 году в Московском регионе была заключена 61 сделка общей площадью 1,6 млн кв. м. Для сравнения, по результатам прошлого года было заключено 102 сделки общей площадью 3 млн кв. м.

В Москве доля инвестиций в офисы выросла на 3 процентных пункта (п. п.) с 61% (372,3 млрд рублей в 2024 году) до 64% (188,7 млрд рублей в 2025 году). Доля инвестиций в гостиницы выросла на 6 п. п. с 1% (3 млрд рублей в 2024 году) до 7% (20,5 млрд рублей в 2025 году).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по предварительным итогам 2025 года общий объем инвестиций составил 36,8 млрд рублей, также снизившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом (тогда показатель составлял 82,1 млрд рублей).

"После нескольких лет ажиотажа рынок закономерно входит в фазу коррекции: дорогое заемное финансирование делает инвесторов более избирательными, а процессы закрытия сделок - длиннее и осторожнее. Тем не менее, коммерческая недвижимость остается одним из самых устойчивых сегментов: он по-прежнему привлекателен для институциональных и частных игроков, которые готовы работать с понятной экономикой и прогнозируемым денежным потоком", - прокомментировал ТАСС сооснователь и партнер BrightRich | Corfac Int. Виктор Заглумин.