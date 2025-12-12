Эксперт Повтарев: цены на кладовки в новостройках могут вырасти до 26%

На вторичном рынке цена за квадратный метр вырастет не менее чем на 10% относительно предыдущего года, отметил основатель self-storage компании "Мегасклад"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра кладовых помещений в новостройках крупных городов РФ может вырасти от 20 до 26% в 2026 году. Такое мнение высказал ТАСС основатель self-storage компании "Мегасклад" Максим Повтарев.

"Стоимость за квадратный метр кладовых помещений в новостройках в крупных городах - может вырасти от 20 до 26%. На вторичном рынке цены будут доступнее, но тем не менее цена за квадратный метр вырастет не менее чем на 10% относительно предыдущего года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на рост стоимости квадратного метра в кладовых влияют несколько факторов. Первый фундаментальный фактор - удорожание строительства. По оценкам специалистов, только в 2025 году стоимость строительства "складской" (или кладовой) недвижимости в Центральном федеральном округе выросла на 20% год к году, а цена за метр достигла порядка 67,8 тыс. рублей за кв.м.

"Рост цен на стройматериалы, дефицит рабочей силы, увеличение затрат на инженерные сети и конструкции - все это повышает базовую себестоимость. В результате льготные или бюджетные кладовки, спроектированные на старте продаж, к моменту сдачи объекта оказываются дороже, чем закладывалось изначально. А застройщики перекладывают эти издержки на конечного покупателя", - отметил эксперт.

Второй фактор, который влияет напрямую на рост цен квадратного метра за кладовую как на рынке новостроек, так и на вторичном рынке - рост спроса, так называемого, "места под вещи", объяснил Повтарев. С одной стороны - рост e-commerce, с другой - площадь квартир у застройщиков становится все меньше. - увеличение популярности self-storage у жителей городов, особенно в регионах и мегаполисах, где квартиры становятся все меньше.

Третий фактор - сегмент кладовых часто характеризуется агрессивной динамикой: на ранних этапах строительства квартиры или комплекса застройщик предлагает кладовки по сниженным ценам, чтобы привлечь покупателя, продолжил эксперт. Но по мере возведения этажей стоимость квадратного метра нежилой площади растет быстрее, чем жилой. Это значит, что вклад в себестоимость, рост стоимости стройматериалов и инфляция могут "подтянуть" финальную цену на кладовые на десятки процентов за несколько месяцев.