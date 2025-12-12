В России построили свыше 36 млн кв. м жилья при участии ДОМ.РФ с 2021 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 36 млн кв. м жилья в России построили с 2021 года при участии ДОМ.РФ, говорится в сообщении в телеграм-канале заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Сегодня провел рабочую встречу с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Леонтьевичем Мутко. Обсудили круг вопросов по развитию жилищной сферы и городской среды. В том числе затронули итоги недавнего IPO компании, которое прошло успешно и подтвердило доверие рынка. Отдельно рассмотрели ключевые итоги работы компании. При участии ДОМ.PФ с 2021 года введено [в эксплуатацию] более 36 млн кв. метров жилья", - отметил Хуснуллин.

С 2018 года более 4,5 млн семей улучшили жилищные условия благодаря ипотечным программам, реализуемым при поддержке ДОМ.PФ, добавил вице-премьер.

Также, по его словам, в ходе встречи обсудили программы на Дальнем Востоке. Так, по президентской программе строительства доступного арендного жилья заселено более 2 тыс. квартир. Также рассмотрели механизм эскроу для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - на онлайн-платформе компании для частного домостроения доступно около 35 тыс. проектов домов.