Ricci: наибольшая скидка на элитные новостройки Москвы достигла 104 млн рублей

Самая высокая скидка в процентах - 15% за объект, сообщили в инвестиционно-консалтинговой компании

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Наибольшая скидка среди элитных жилых новостроек Москвы составила в 2025 году 104 млн рублей или 10% от цены объекта в одном из элитных проектов в Хамовниках. Об этом рассказали ТАСС в инвестиционно-консалтинговой компании Ricci.

"Самая большая скидка в рублях - 104 млн руб. или 10% от цены объекта - составляет дисконт на покупку жилья в проекте на Саввинской набережной в районе Хамовники. Самая высокая скидка в процентах - 15% за объект или 68,6 млн руб. - в одном из проектов в Замоскворечье", - сказали в компании.

Однако в целом предновогодние скидки на элитное жилье в столице в этом сезоне носят больше символический характер, отмечает в беседе с ТАСС генеральный директор и управляющий партнер "Intermark городская недвижимость" Дмитрий Халин.

"Ситуация со скидками на новостройки в конце этого года стала менее позитивна: о скидках в 35-50%, которые можно было получить в прошлом году, можно сегодня забыть. Скидки на новостройки, наблюдавшиеся под конец 2024 года, позволили застройщикам закрыть сделки, которые не удалось завершить в течение года. Благодаря этому произошел всплеск продаж и за декабрь было продано больше объектов, чем за весь год. В этому году цены на рынке подросли и в ряде проектов скидки отсутствуют как класс, а где-то носят символический характер в 3-5% при полной оплате объекта", - рассказал эксперт.

Основной размер дисконта на элитном первичном рынке столицы составляет 5-15%, но дисконты предоставляются, например, при взятии ипотеки, говорит ТАСС директор по работе с ключевыми клиентами и партнер Kalinka Ecosystem Полина Меделяновская. На рассрочку, которую большинство застройщиков предоставляют беспроцентно, скидки обычно не предоставляются. Привлекательные условия не ограничиваются малоликвидными лотами и представлены как в проектах "Золотой мили", так в других востребованных районах вроде Пресненского и Замоскворечья.

Пока рынок не готов массово снижать цены, он готов делать персональные предложения при прямом контакте, рассуждает в беседе с ТАСС директор по продажам девелопера "Мангазея" Федор Ушаков. Уровень скидок составляет от 1 млн до 5 млн рублей в зависимости от объекта, акционного предложения и формы оплаты. "Текущий спрос на новостройки в предновогодний период этого года выше, чем в прошлом году примерно на 20%. Потенциальные клиенты стремятся успеть заключить сделки до изменений в программе льготной ипотеки. Предновогодний период станет "теплым" для рынка - эта активность продолжится в январе", - сказал он.

Кто выигрывает от скидок?

Если на рынке в 2025 году и встречаются скидки 20% в рамках новогодних акций, это большая редкость и они доступны лишь в достроенных проектах среди нераспроданных остатков, говорит Халин. В таких случаях застройщик мотивирован скорейшим завершением проекта, чтобы переключить свое внимание и двигаться дальше. Также скидки могут предоставляться в проектах, в которых застройщику необходимо пополнить эскроу-счета, поэтому он готов предоставлять хорошие условия.