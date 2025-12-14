В Народном фронте предупредили о финансовой "ловушке" при покупке квартиры

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Долги прежнего собственника квартиры по взносам на капитальный ремонт при ее покупке в полном объеме переходят к новому владельцу. Об этом рассказал в беседе с ТАСС руководитель Народного фронта Валерий Алексеев.

"Долги прежнего владельца [квартиры] переходят к новому собственнику, и это нужно учитывать при покупке квартиры", - отметил он. По его словам, новый собственник обязан погасить задолженность, а затем может взыскивать эту сумму с прежнего владельца через суд.

Эксперт отдельно подчеркнул, что взнос на капремонт является обязанностью собственника, а не проживающего. Отсутствие жильцов в квартире не освобождает от уплаты взносов.