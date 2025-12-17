Хуснуллин предложил взять на контроль отсрочки ввода жилья

Эта мера поможет минимизировать риски, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Отсрочки ввода жилья в России необходимо взять на контроль, чтобы минимизировать риски. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если застройщики не смогут платить штрафные санкции, соответственно, есть риски банкротства и недостройки домов. Мы будем регулировать на уровне регионов. Например, мы можем предусмотреть реструктуризацию штрафов. Мы будем на уровне правительства отрабатывать конкретный механизм. Я считаю, что отсрочки по вводу надо брать на контроль и минимизировать риски", - сказал он.

Ранее Минстрой РФ сообщал, что продление моратория на штрафы застройщикам в РФ не планируется, обсуждается продление других мер.