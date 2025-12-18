ЕРЗ: динамика продаж квартир по ДДУ в РФ побила исторический минимум в 2025 году

Показатель составил 26,5 млн кв. м против 43,4 млн кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Динамика продаж квартир по договорам долевого строительства (ДДУ) в РФ в 2025 году оказалась на историческом минимуме с 2014 года: 26,5 млн кв. м против 43,4 млн кв. м. Об этом сообщил руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик в ходе дискуссии "ЕРЗ-тренды".

"В 2025 году находимся на историческом минимуме [по продаже квартир по ДДУ - 26,5 млн кв. м], то есть хуже, чем даже в 2022-м (27 млн кв. м) и хуже, чем во все другие предыдущие годы, начиная с 2014-го (43,4 млн кв. м)", - сказал он.

По словам Холопика, продажи квартир по ДДУ в 2026 году ожидаются на уровне 2025 года. Площадь квартир также постоянно снижается. Если рассматривать продажи всех объектов недвижимости по ДДУ, а не только жилья, ситуация обстоит лучше ввиду увеличения объемов нежилых объектов в долевом строительстве, добавил эксперт.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании комиссии РСПП по жилищной политике в ноябре 2024 года отмечал снижение динамики продаж жилья в новостройках РФ примерно на уровне 20% на фоне высоких темпов прошлых периодов.