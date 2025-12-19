Девелоперы Москвы из высокобюджетного сегмента заработали почти 1,1 трлн рублей

Продано 1,64 млн кв. м недвижимости за 11 месяцев 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московские девелоперы из высокобюджетного сегмента недвижимости заработали почти 1,1 трлн рублей за январь-ноябрь 2025 года, рост по отношению к аналогичному периоду 2024 года составил 3%. Об этом говорится в материалах Whitewill, которые есть в распоряжении ТАСС.

"За январь-ноябрь 2025 года первичный рынок жилой недвижимости бизнес-, премиум- и делюкс-сегментов Москвы показал рост совокупной выручки на 3% к аналогичному периоду 2024 года - с 1,055 трлн до 1,085 трлн руб. Подъем обеспечен увеличением средней цены проданного квадратного метра на 12% - до 661 тыс. руб., несмотря на снижение спроса в натуральных показателях", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, за 11 месяцев этого года продано 1,64 млн кв. м недвижимости, что на 8% меньше результатов аналогичного периода прошлого года - 1,79 млн кв. м. Число сделок сократилось на 3% - с 29 тыс. до 28,2 тыс. объектов.

По словам топ-брокера Whitewill Екатерины Левиной, снижение объясняется высокой базой прошлого года, когда рынок был подогрет крупными пакетными сделками и ожиданием роста ключевой ставки ЦБ РФ. "В первом квартале 2025 года активные продажи частично сократили разрыв, однако полностью нивелировать эффект прошлого года им не удалось", - отметила она.

Средневзвешенная цена по рынку растет во всех рассматриваемых сегментах. В бизнес-классе - на 13% - с 479 тыс. до 540 тыс. рублей, премиум прибавил 17% - с 785 тыс. до 920 тыс. рублей, делюкс - 3% - с 2,2 млн до 2,3 млн рублей. По словам эксперта, на цену влияет повышение себестоимости строительства и инфляция.