Путин подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки

Нужно поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил важность сохранения семейной ипотеки по ставке 6% годовых.

"Сохранение семейной ипотеки - здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой, под 6%, мы делали и будем делать дальше все для того, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить, это такой очень тонкий процесс", - сказал Путин.