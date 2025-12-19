Путин рассказал об изменениях в программе семейной ипотеки

Президент России считает, что госпрограмму стоит распространить на города, где в ней есть потребность

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Города, где есть потребность в семейной ипотеке на вторичном рынке, могут попасть в перечень, на который распространяется эта меры господдержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Жительница Томской рассказала о проблеме в своем городе - местные семьи не могут воспользоваться льготой из-за отсутствия новостроек.

"Такое решение принято. В таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало этого жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка <...> Около 900 городов, действительно, уже включены в этот список. Если ваш город не включен в этот список, мы это сделаем", - сказал президент.

Путин добавил, что на днях говорил с коллегами из правительства, которые занимаются вопросами жилищного строительства и вопросами поддержки семей с детьми. "И вот что в очередной раз для себя усвоил: конечно, меры подобного рода, когда они принимались, были направлены на поддержку семей и на поддержку строительного сектора. Сложно с принятием решения, связанного с тем, что можно покупать со вторичного рынка. С первичного рынка понятно: ипотека семейная работает, она пополняет жизнью строительный сектор, но даже в этом случае, там и тогда, где было разрешено приобретать со вторичного рынка, все равно есть ряд вопросов, связанных с тем, что эта мера поддержки не только и не столько на поддержку строительного сектора, а на поддержку семей", - сказал президент.

Семейная ипотека с 1 апреля 2025 года распространяется на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. По условиям программы процентная ставка едина для всех регионов и составляет 6%. Как и на первичном рынке, воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз. Купить квартиру можно в доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным.