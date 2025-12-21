Девелоперы ожидают оживление спроса на рынке жилья Кубани

Банк России 19 декабря понизил ключевую ставку до 16%

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Оживление покупательского спроса на рынке недвижимости Краснодарского края произойдет после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16%, такое мнение в беседе с ТАСС выразила коммерческий директор федерального девелопера инвестиционно-строительного холдинга AVA Тамара Коломийцева. Интерес может оживиться в первую очередь со стороны тех, кто уже был готов приобрести жилье, но ожидал лучших условий.

Банк России 19 декабря понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

"Как и при прошлых понижениях ключевой ставки, мы ожидаем некоторое оживление спроса [на рынке жилья Краснодарского края] - прежде всего, со стороны покупателей, которые в целом уже были готовы к покупке недвижимости в ближайшей перспективе, но ожидали еще одного этапа улучшения условий, - сказала собеседница агентства. - Теперь они будут ожидать реакцию банков на решение ЦБ, сравнивать условия рыночной ипотеки и делать выбор в пользу более выгодных".

Коломийцева отметила, что смягчение ставки совпало с традиционным оживлением рынка в конце года и ростом продаж. По мнению эксперта, снижение ставки на 50 базисных пунктов "нельзя назвать очень ощутимым для экономики в целом и рынка недвижимости в частности", и это означает, что последовательное смягчений ДКП продолжится, в том числе в начале 2026 года. Ощутимый рост спроса на недвижимость ожидается при ставке 12-13%, что, по прогнозам Коломийцевой, может произойти в следующем году: такой уровень станет сигналом к покупке недвижимости "для действительно широкой" покупательской аудитории.

Реакция рынка региона на снижение ставки в течение 2025 года

Заметное оживление спроса рынок жилья Краснодарского края ощутил после снижения ставки до уровня менее 18%, подчеркнула Коломийцева. Тогда для большинства покупателей ставки оставались высокими, однако часть людей начала реализовывать отложенный спрос. Интерес к покупке недвижимости продолжал подогреваться на фоне дальнейшего снижения ставки. "По разным оценкам, увеличение спроса, наряду с открытием аэропортов Краснодара и Геленджика, составило 10-15%", - добавила эксперт.

Количество продаж в ипотеку, в том числе льготную, в крае планомерно росло с июня. С того месяца доля ипотечных продаж в общей структуре сделок в регионе держится на стабильно высоком уровне - 88% и более, что соответствует показателям начала 2024 года, отметила эксперт, ссылаясь на данные bnMAP.pro. "Эта тенденция продолжилась осенью. Согласно аналитике Объединенного кредитного бюро, в октябре в регионе было выдано 3,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,6 млрд рублей. Это на 14% больше по количеству и на 17% - по объему, чем в сентябре этого же года", - заключила эксперт.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода жилья. В 2024 году регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.