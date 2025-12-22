ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Каждый пятый застройщик может столкнуться со штрафами после отмены моратория

По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, "за год доля жилья, введенного в эксплуатацию с некоторой задержкой, даже краткосрочной, выросла примерно с 35 до 40-42%"
14:57
© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый-пятый застройщик может столкнуться со штрафами после отмены моратория в 2026 году. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство РФ уже исполнило поручение президента России Владимира Путина о непродлении моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

"За год доля жилья, введенного в эксплуатацию с некоторой задержкой, даже краткосрочной, выросла примерно с 35 до 40-42%. При этом 19% проектов жилищного строительства реализуются с существенными отставаниями от графика. Думаю, что приблизительно 20-25% могут столкнуться со штрафами", - отметил Выломов.

По его словам, стандартная формула исчисляется по принципу "Штраф = стоимость квартиры х 1/150 ключевой ставки х число дней задержки". "В этом случае многое зависит от того. как будет рассчитываться число дней, причем в разных ситуациях (в какой именно момент должен был быть сдан дом и был сдан, передана квартира и пр.)", - объяснил Выломов. 

