Трутнев назвал востребованной программу арендного жилья на Дальнем Востоке

Проект помогает создавать комфортные условия для специалистов, которые работают на предприятиях в макрорегионе

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Программа "Доступное арендное жилье" на Дальнем Востоке востребована и помогает в трудоустройстве людей. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Практически все арендное жилье востребовано. Программа помогает трудоустройству тех людей, которые еще только приезжают на Дальний Восток и помогают реализовывать новые инвестиционные проекты", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер отметил, что программа помогает создавать комфортные условия для специалистов, которые работают на предприятиях в макрорегионе. "Именно это направление требует максимального внимания, потому что строящиеся крупные предприятия, такие как судостроительный комплекс "Звезда", такие как "Космодром", такие как Находкинский завод минеральных удобрений, там же нужны специалисты. Этих специалистов нужно срочно разместить в хороших условиях. Арендное жилье позволяет это сделать", - пояснил он.

В 2025 году судостроительный комплекс "Звезда" выдвинут на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока". Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.