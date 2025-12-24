Группа "Аквилон" выйдет на рынок офисной недвижимости в Москве

Кроме того, "Аквилон" также приступает к строительству бизнес-центра "KORP.Молодежная" в составе многофункционального комплекса NEXUS by Akvilon

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группа "Аквилон" выйдет на рынок офисной недвижимости на территории Москвы и создает специальное подразделение, которое станет отвечать за развитие проектов коммерческого строительства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аквилон" объявляет о выходе на рынок офисной недвижимости в Москве и создании нового подразделения KORP, которое будет отвечать в целом за развитие проектов коммерческой недвижимости", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что речь идет о стратегическом решении, направленном на диверсификацию портфеля и укрепление позиций компании на федеральном рынке недвижимости.

"Мы много лет успешно реализуем проекты коммерческой офисной недвижимости в нескольких регионах. К примеру, в Санкт-Петербурге в бизнес-центре LINKS, спроектированном и построенном нашей компанией, размещается штаб-квартира группы Аквилон", - напомнил генеральный директор Группы "Аквилон Москва" Дмитрий Рогатых. По его словам, имеющийся практический опыт строительства объектов подобного формата позволил создать отдельное подразделение, которое аккумулирует лучшие практики строительства офисной недвижимости и усилит позиции в этом сегменте.

Кроме того, "Аквилон" также приступает к строительству бизнес-центра "KORP.Молодежная" в составе многофункционального комплекса NEXUS by Akvilon, разрешение на строительство которого компания получила в ноябре текущего года года. "Этот проект бизнес-класса возводится на западе Москвы в районе Кунцево: жилую и офисную башни комплекса, высота которых варьируется от 41 до 46 этажей, объединит общий стилобат", - пояснили в пресс-службе. Как ожидается, для отделки фасада будет подобрана теплая цветовая гамма, что должно подчеркнуть близость проекта к природе. "Основная часть башен будет остеклена, а в качестве декора задействованы ритмичные эркеры и балконы", - заметили в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что в настоящее время офисный портфель "Аквилона" включает шесть проектов коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. "Федеральный девелопер работает на российском строительном рынке с 2003 года и за 22 года построил более 300 объектов недвижимости общей площадью более 4 млн кв. м - это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы", - пояснили в пресс-службе. Группа "Аквилон" имеет звание "Надежного застройщика России" и входит в реестр системообразующих предприятий страны.