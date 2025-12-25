Хуснуллин: спрос на льготную ипотеку в Донбассе и Новороссии увеличится

По словам вице-премьера, это произойдет в 2026 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Спрос на льготные ипотечные кредиты под 2% в регионах Донбасса и Новороссии в 2026 году вырастет в несколько раз. Такое мнение высказал журналистам после открытого заседания правкомиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы считаем, что в следующем году мы в разы увеличим количество выданных ипотечных кредитов", - ответил он на вопрос о росте спроса на льготные ипотечные кредиты в регионах Донбасса и Новороссии.