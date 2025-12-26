В Калининградской области хотят в 1,5 раза увеличить объем введенного жилья

Планируется увеличить его до 1501 тыс. кв. м в 2030 году

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области к 2030 году планируют в 1,5 раза нарастить объемы введенных в эксплуатацию жилых зданий, с 1 052 тыс. кв. м до 1501 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие отрасли жилищного строительства является для области стратегически важной. На суше регион со всех сторон окружен странами Евросоюза, поэтому многие стройматериалы приходится привозить морскими паромами из других субъектов РФ. При этом в Калининградской области вскоре начнется реализация очередного этапа программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Кроме того, в регионе развивается механизм комплексного развития территорий, который также предполагает активное жилищное строительство.

"На 2025 год паспортом федерального проекта "Жилье" Калининградской области установлено плановое значение показателя "Объем жилищного строительства" - 1217 тыс. кв. м. Объем ввода жилья за 11 месяцев составил 1 052 тыс. кв. м. <...> В 2030 году планируется увеличить объем вводимого жилья до 1501 тыс. кв. м, в результате чего плановый объем ввода жилья за весь период 2025-2030 гг. составит 8015 тыс. кв. м", - сообщила собеседница агентства.

Этих показателей в регионе планируют достичь за счет развития жилищного строительства на востоке области, реализации масштабных инвестиционных проектов и комплексного развития территории, а также увеличения объема строительства индивидуальных жилых домов.

Если в Калининградской области в 2030 году удастся ввести в эксплуатацию 1501 тыс. кв. м нового жилья, это станет абсолютным рекордом для региона. Действующий рекорд установлен в 2022 году - 1 318,5 тыс. кв. м.