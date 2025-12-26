Ставки аренды квартир в крупных городах могут вырасти до 10% в 2026 году

С июня по сентябрь аренда может подорожать на примерно на 9-10%, заявила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Арендные ставки квартир в крупных городах РФ могут вырасти на 9-10% в высокий сезон 2026 года, сообщила ТАСС ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская.

"До мая-июня 2026 г. арендные ставки продолжат уменьшаться на 1,5% в месяц. За высокий сезон 2026 года (июнь - середина сентября) аренда может подорожать на примерно на 9-10%. Это чуть слабее, чем в 2025 году, так как спрос в сегменте может снизиться из-за повышения доступности ипотеки", - отметила Бобровская.

По ее словам, арендные ставки в 2025 году стали увеличиваться с мая. К сентябрю относительно апрельских минимумов они выросли в среднем по крупным городам России на 11% и в однокомнатных квартирах, и в двухкомнатных (меньше, чем в 2024 году - тогда на 20%).

"Рост оказался слабее из-за эффекта "высокой базы" (высокие цены сложнее индексировать), замедления экономики и снижения темпов роста доходов (зарплаты растут медленнее, чем ставки), большего объема предложения, чем в прошлом году (арендаторам стало проще торговаться при наличии альтернативных вариантов).

Ценовой рекорд, при этом, был побит: на пике, в сентябре, ставки были на 3% выше прошлогодних в однушках и на 1% в двушках", - отметила Бобровская.

Более сильный рост фиксировался в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики (в Набережных Челнах, Новокузнецке, Барнауле цены выше прошлогодних более чем на 20%), добавила эксперт.